Tikmēr domnīcas “Eiropas Reformu centrs” direktora vietnieks, bijušais diplomāts Ians Bonds par Trampa izteikumiem sociālajos tīklos norādījis, ka tie ir “daži no apkaunojošākajiem prezidenta komentāriem manas dzīves laikā. Tramps nostājas agresora pusē, vainojot upuri. Kremlī viņi noteikti lēkā no prieka. Es vēlētos cerēt, ka republikāņi, kuri ticēja pretošanās tirānijai, noliegs to, ko Tramps saka un dara”.

Laikraksts “The New York Times” sniedzis visai asu vērtējumu Saūda Arābijas sarunām. “Runājot ar žurnālistiem pēc tikšanās, amerikāņu amatpersonas nekavējās pie Krievijas veiktajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem, uzbrūkot Ukrainai, tās iespējamajiem kara noziegumiem vai trīs gadus ilgajiem postījumiem, ko Krievijas apšaude un bombardēšana Ukrainai nodarījusi. Tā vietā viņi vairākkārt slavēja Trampa kungu par mēģinājumu apturēt kaujas, sarunājoties ar Krieviju tā, kā to nedarīja viņa priekšgājējs,” raksta izdevums, pieminot arī ASV valsts sekretāra Marka Rubio izteikumu, ka Tramps ir vienīgais līderis pasaulē, kas spējis panākt šādas “miera sarunas”.

Paši propagandisti braši paziņoja, ka Krievijai no ASV vajag tikai trīs lietas: lai tā pārtrauc sniegt Ukrainai jebkāda veida palīdzību, lai Ukrainu atslēdz no “Starlink” un nedod nekādus izlūkdatus no mākslīgā zemes pavadoņa. Tad krievi pāris dienās Ukrainu “atbrīvošot no nacistu nešķīsteņiem”.