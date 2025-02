Pastāvīgs nogurums un bieža slimošana – varbūt trūkst D vitamīna?

„D vitamīns ir vienīgais no vitamīniem, kas gada tumšākajā laikā būtu jālieto teju visiem, jo diemžēl tikai ar saules un pārtikas palīdzību to nav iespējams uzņemt pietiekamā daudzumā. Tomēr jāņem vērā, ka D vitamīns jālieto pārdomāti – vispirms vēršoties pēc padoma pie sava veselības speciālista, kā arī periodiski – vismaz reizi gadā – nosakot D vitamīna līmeni asinīs, lai pārliecinātos par devas atbilstību un nepieciešamības gadījumā kopā ar savu ārstu to koriģētu. Kā liecina ārstu un farmaceitu novērojumi, cilvēki arvien biežāk veic D vitamīna līmeņa pārbaudes un cenšas uzturēt to atbilstošu. Taču biežākais klupšanas akmens, kas kavē pienācīgu D vitamīna uzņemšanu, ir tas, ka to joprojām lietojam nepietiekami un neregulāri, parasti kādas saslimšanas laikā, un, tiklīdz tā ir garām, par D vitamīnu tiek piemirsts. Tomēr, lai D vitamīnam būtu pozitīvs efekts, tas jālieto regulāri un vismaz noteikta kursa garumā,” papildina farmaceite.