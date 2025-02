Sieviešu tiesības nav garantētas. Solidaritāte jāpraktizē ikdienā!

Brīvība lemt par savu dzīvi un izvēles brīvība

Kā gan tu darīsi lietas, kuras meitenei nebūtu vēlams darīt, jo tas taču nav gana sievišķīgi. Pašvērtējums meitenēm un sievietēm bieži ir saistīts primāri ar to, kā viņas izskatās, jo par to no bērnības saņemtas piezīmes un arī komplimenti.