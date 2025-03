Apstiprina jaunos ministrus

Par Melbārdi nobalsoja 54 Saeimas deputāti, bet "pret" bija 35 deputāti

Pirms tam, no 2011. līdz 2013. gadam, viņa bija Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) direktore, no 2009. līdz 2011. gadam - Britu padomes pārstāvniecības vadītāja Latvijā, no 2004. līdz 2009. gadam - Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos, bet no 1999. līdz 2004. gadam - Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre.