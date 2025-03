Koalīcija rosina iestādēm saīsināt oficiālo atbilžu sniegšanas termiņu līdz 10 dienām

Ar grozījumiem paredzēts noteikt, ka iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā jautājuma steidzamību, bet ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

Ja objektīvu iemeslu dēļ desmit darba dienu termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam.