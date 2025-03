Vēlēšanām pieteikts saraksts "Platforma sievietēm Rīgai"

Liene Dreimane precizē, ka šobrīd ir apzināts saraksta kodols. Ar saraksta iesniegšanu "Platforma 21" nesteigsies, to plānots iesniegt aprīļa sākumā. "Šobrīd varu apstiprināt tikai to, ka sarakstā būs tikai sievietes, esam atvērti aktīvām, uzņēmīgām, drosmīgām un atbildīgām sievietēm," pauda Liene Dreimane, kas būs viena no sieviešu saraksta līderēm.