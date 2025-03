Filmas uzņemšanas laikā Rīgā atkal tiks ierobežota satiksme un autostāvvietas

15. martā (sestdien) no plkst. 7.00 līdz 24.00 tiks pilnībā slēgta satiksme Ģertrūdes ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai.

No 11. marta plkst. 7.00 līdz 15. marta plkst. 20.00 būs aizliegts apstāties un stāvēt transportlīdzekļiem šādās vietās:

No 14. marta plkst. 7.00 līdz 15. marta plkst. 20.00 tiks noteikts pagaidu apstāšanās un stāvēšanas aizliegums Ģertrūdes ielas abās pusēs (posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai) un Martas ielas abās pusēs (posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai).