Noskaties Neparasts gadījums Pļavniekos – draugi mašīnā ieslēdz meiteni un paši dodas prom

Policisti lūdza meiteni pārbaudīt, vai tiešām visas durvis un logi no iekšpuses nav attaisāmi, arī paši no ārpuses izmēģināja braucamrīkā iekļūt, taču neveiksmīgi. Tika noskaidrots, ka cilvēku auto atstājuši un ieslēguši draugi, kas dzīvo blakus ēkā, bet precīzu adresi jauniete nosaukt nevarēja. Likumsargi izstaigāja namu, spēkrata īpašnieku neatrada un nolēma talkā saukt ugunsdzēsējus. Glābēji ieradās un, ilgi nedomājot, izsita vienu no aizmugurējiem stikliem.