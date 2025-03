Pētnieks: Ukraina vēlas būt ASV "labo valstu sarakstā"

Pētnieks klāstīja, ka no vienas puses Krievijai būs grūti atteikties no ASV piedāvājuma, jo Krievija un Putins ASV acīs gribēs saglabāt konstruktīvā partnera tēlu. Tāpat Krievija negribēs pasliktināt attiecības ar ASV administrāciju, lai nedotu iespējas uzlabot attiecības starp ASV un Ukrainu. Astukevičs norādīja, ka saspīlējuma starp Krieviju un ASV gadījumā varētu runāt par ASV stingrāku rīcību pret Krieviju, piemēram, nodrošinot papildu atbalstu Ukrainai, ko Krievija noteikti nevēlētos.

Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks uzsvēra, ka ir arī praktiski apsvērumi, proti, frontē notiekošais, kur patlaban iniciatīva ir Krievijas pusē, un tā noteikti gribēs to saglabāt. Astukevičs norādīja, ka viens no jautājumiem varētu būt Kurska un Kurskas apgabals. Aizvadīto nedēļu laikā Krievija aktīvi virzās uz priekšu ar cerībām šīs teritorijas atbrīvot no ukraiņu karavīriem. Viņš pieļāva, ka tas varētu būt viens no atslēgas jautājumiem lēmumā par jebkādu uguns pārtraukšanu, proti, vai Krievija būs gatava piekrist 30 dienu pamieram, ja Ukrainas karavīri šo teritoriju pamet.