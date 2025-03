ES atliek muitas tarifu ieviešanu ASV precēm par divām nedēļām, lai dotu vairāk laika dialogam

ASV noteiktais 25% tarifs tērauda un alumīnija importam no visas pasaules stājās spēkā 12. martā, un uz to ES atbildēja ar divām tarifu kārtām, kam bija jāstājas spēkā 1.aprīlī un aprīļa vidū.

Bija paredzēts, ka 1.aprīlī ES stātos spēkā tarifi no ASV importētajām precēm četru miljardu eiro vērtībā, to vidū tēraudam un alumīnijam, viskijam, motocikliem, džinsiem un apelsīnu sulai.

Divi avoti ziņu aģentūrai AFP norādīja, ka Francija, Spānija un Itālija mudinājušas Eiropas Komisiju atlikt plānoto tarifu ieviešanu, kas bija izraisījusi ASV prezidenta Donalda Trampa draudus noteikt 200% tarifu alkoholisko dzērienu importam no ES. Viens no šiem avotiem teica, ka viskijs, iespējams, varētu tikt pilnībā svītrots no to preču saraksta, kam ES noteiktu tarifus.