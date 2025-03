ANO pārvalde Ukrainā

Kremlini savu ideju pamatoja ar to, ka pašreizējā Ukrainā pie varas esot nacisti un valstī varu pārņēmuši "Azov" kaujinieki. Protams, atkal izskanēja frāzes par to, ka "naciķus" vajag piežmiegt (добитъ) un ukraiņi par to pateikšot paldies, jo paši viņi ar to galā netiekot.