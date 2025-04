Valdība neredz vajadzību noteikt agrāko pieļaujamo mācību stundu sākuma laiku

Jansona ieskatā, vēlamais scenārijs būtu, lai pamatskolā mācību stundas sāktos no plkst.8.30, bet vidusskolās - no plkst.9. Šobrīd valsts nenosaka mācību sākuma laiku izglītības iestādēm, tādējādi skolām ir rīcības brīvība šajā jautājumā, atzīmē tiesībsargs.

Tiesībsarga veiktā skolēnu vecāku interneta aptauja liecina, ka 48% gadījumu vecāki atzīst, ka mācību stundu sākums ir noteikts starp plkst.8 un 8.29, bet vēl 46% gadījumu - no plkst.8.30 līdz 8.59. Vairāk nekā pusē jeb 54% anketu norādīts, ka agrākā mācību stunda bērnam sākas laikā no plkst.8 līdz 8.29. Trīs no četriem vecākiem jeb 75% gadījumu pausta apmierinātība ar bērna mācību stundu sākuma laiku.