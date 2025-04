Noskaidroti 30 gadu jubilejas FIZMIX erudīcijas konkursa pusfinālisti

Šogad konkursā no vienas skolas bija iespēja piedalīties vairākām komandām. Pusfinālā piedalīsies 300 skolēni jeb 60 komandu – 10 no Rīgas pilsētas un pieciem reģioniem. Rīgas pilsētu pārstāvēs 10 komandu no 8 skolām, Rīgas, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģionus katru pārstāvēs 10 komandu no 6 skolām, bet Latgales reģionu – 10 komandu no 7 skolām.