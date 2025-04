Birokrātijas mazināšanai pārmaksāto IIN un dažādus pabalstus varētu izmaksāt automātiski

Līdztekus kancelejā informē, ka atsaucību guvis arī priekšlikums vienkāršot privāto būvju siltināšanas procesu. Šobrīd nepieciešamo atļauju, saskaņojumu saņemšana un dokumentu kārtošana, kā pauž VK, paģēr nesamērīgi ilgu laiku un proporcionāli lielus izdevumus no kopējā projekta budžeta. Pārskatot un samazinot šīs procedūras, samazināsies ne tikai patērētais laiks, bet arī nepieciešamās izmaksas, tādējādi arī ātrāk būs jūtama veikto ieguldījumu atdeve, sola kancelejā.

Savukārt attiecībā uz uzņēmējiem viens no ierosinājumiem ir mainīt līdzšinējo praksi un pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) pieprasījuma vairs nesniegt tai tos pašus datus, kas jau iesniegti VID. Turpmāk CSP nepieciešamos datus pati iegūtu no VID. Tikai gadījumā, ja saņemtie dati būtu nepietiekami statistikas veidošanai, CSP no uzņēmējiem prasītu papildu informāciju.