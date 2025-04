Cik daudz naudas vasaras sezonas riepu iegādei tērē auto īpašnieki?

Marta vidū dubultojies riepu pārdošanas apjoms, to salīdzinot ar pavasara sezonas sākumu. Vasaras riepu iegādei transportlīdzekļu īpašnieki Latvijā tērē vidēji 77 eiro, kamēr kaimiņvalstīs ap 90 eiro.

Turpina 220.lv Marketplace pārdošanas vadītājs Kārlis Ozols: "Latvijā pāreja uz vasaras riepām ir atļauta no 1. marta, tomēr marta sākums ne vienmēr ir pateicīgs auto riepu nomaiņa, mainīgo laikapstākļu dēļ. Tajā pašā laikā šajā periodā auto īpašnieki jau mērķtiecīgi plāno jaunu riepu komplektu iegādi. Ja salīdzinām ar aizvadīto gaudu, šogad pircēji sākuši pirkumus veikt savlaicīgāk, kas varētu būt skaidrojams ar labvēlīgajiem laikapstākļiem, līdz ar to var teikt, ka auto riepu maiņas iegādes laiku pamatā diktē tikai un vienīgi laikapstākļi. Līdz ar to likumsakarīgi, ka ir pieaudzis arī šīs preču kategorijas pārdošanas apjoms kopumā, kas liek secināt, ka pircēji šāda veida pirkumus sākuši iegādāties arī internetā, ne tikai klātienē."