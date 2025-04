Kijivā notikusi žurnālistu tikšanās ar sagūstītajiem ķīniešiem

Pēc ziņu parādīšanās par Ķīnas pilsoņu nonākšanu Ukrainas gūstā Ķīnas Ārlietu ministrija norādīja, ka Ķīnas valdība "vienmēr aicina Ķīnas pilsoņus turēties tālāk no bruņota konflikta zonām, izvairīties no jebkāda veida iesaistīšanās bruņotā konfliktā un jo īpaši izvairīties no piedalīšanās jebkuras puses militārajās operācijās".