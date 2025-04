Pirmā no vēsturiskajām zemēm: Sēlijai izstrādāta attīstības stratēģija

Viedā reģiona stratēģija Sēlijas vēsturiskajai zemei izstrādāta no 2023. līdz 2024.gadam. Šī ir pirmā attīstības stratēģija, kas izstrādāta kādai latviešu vēsturiskajai zemei, kā arī pirmā reģionāla mēroga stratēģija, kuru veidojušas pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Dokumentā izvirzīti četri stratēģiskie mērķi un aprakstīts rīcības plāns šo mērķu sasniegšanai, ar ko iepazinās sēdes dalībnieki.

Viens no apspriežamajiem tematiem bija Sēlijas vēlēšanu apgabala izveide, lai nodrošinātu lielāku iedzīvotāju pārstāvniecību augstākajā lēmējvaras institūcijā. Pašlaik Saeimā no 100 deputātiem vienīgā ievēlētā Sēlijas pārstāve esot Līga Kļaviņa (ZZS), kura dzīvo Ābeļu pagastā. Lai arī deputātu vidū nebija pilnīgas vienprātības, kā to panākt, visi klātesošie atbalstīja šīs ieceres virzīšanu tālākai diskusijai.