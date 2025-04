Kas ir slikta ietekme? Un kā to pamanīt bērna uzvedībā?

Mūsdienu pasaulē bērnus un pusaudžus ietekmē ne tikai ģimene un skola, bet arī interneta personības, influenceri, TikTok tendences, YouTube zvaigznes, un bieži vien – arī vienaudži ar neveselīgiem uzskatiem vai uzvedību. Par to atklāti stāsta arī jaunais Netflix dokumentālais seriāls "Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing" (2025), kas sacēlis diskusiju vētru sociālajā vidē. Šis dokumentālais seriāls kalpo kā brīdinājums par bērnu ekspluatācijas riskiem digitālajā laikmetā un aicina sabiedrību rūpīgāk izvērtēt bērnu iesaisti sociālo mediju industrijā.​ Kā pamanīt, ka tavs pusaudzis ir novirzījies no ceļa?