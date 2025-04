Prezidents komentē birokrātijas mazināšanas plānu

Rīcības grupa rosina uzņēmējiem sniedzamos elektroniskos pakalpojumus nedublēt papīra formātā. Lai to īstenotu, visām ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm jāidentificē pakalpojumi, kuri to saņēmējiem tiek sniegti gan elektroniski, gan papīra formā, un jāveic nepieciešamās darbības pakalpojumu dublēšanas papīra formātā novēršanai.