Igaunijas prezidents liek pārskatīt likuma grozījumus, kas liktu pareizticīgo baznīcai saraut saites ar Maskavas patriarhātu

"Jautājums par to, vai drošības apdraudējumu, kas saistīts ar ārvalstu personu, var attiecināt uz apvienību, kas darbojas Igaunijā, ja šai apvienībai ir kāda ekonomiska vai cita veida saikne ar ārvalstu personu vai ja tiek konstatēts, ka Igaunijas apvienību "savā darbībā vada" šī ārvalstu persona. Reliģiskajām apvienībām Konstitūcija nodrošina lielāku aizsardzību nekā daudzām citām apvienībām. Ja to darbību var ierobežot tādā veidā, kā to dara likums, jāsecina, ka līdzīgu aizliegumu var ieviest arī citām apvienībām, iespējams, pat politiskajām partijām," skaidrojis Kariss.