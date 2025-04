Tramps mīkstina tarifus autoražotājiem

Tramps noteicis 25% muitas tarifu automobiļu importam ASV , kā arī autobūves nozare pakļauta 25% tarifam, kas piemērots tērauda un alumīnija importam. Turklāt autoražotājiem no 3.maija varētu nākties maksāt jaunus tarifus par automobiļu detaļu importu no ārvalstīm.

Taču Trampa jaunais izpildrīkojums nozīmē, ka uzņēmumam nebūs jāmaksā gan 25% tarifs par automobiļu importu, gan 25% tarifs par tērauda un alumīnija importu, bet importētājs maksās vienu no šiem tarfiem.

Aptuveni puse no ASV pārdotajām automašīnām tiek ražotas valstī, 25% automobiļu tiek importēti no Meksikas un Kanādas, bet pārējā daļa automašīnu no dažādām valstīm, tai skaitā Vācijas, Japānas un Dienvidkorejas.