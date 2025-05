The Economist avots Ukrainas delegācijā sacīja, ka Medinskis draudējis sagrābt vēl divus Ukrainas reģionus – Sumu un Harkivu, ja Kijiva nepiekritīs Krievijas nosacījumiem. Viņš arī teica, ka ir gatavs cīnīties “mūžīgi”, atsaucoties uz Krievijas 18. gadsimta vēsturi. “Mēs nevēlamies karu, bet esam gatavi cīnīties gadu, divus trīs – tik ilgi, cik būs nepieciešams. Mēs esam karojuši ar Zviedriju 21 gadu,” Medinskis sacīja intervijā izdevumam The Economist.

Kremlis liek likmes uz to, ka miera sarunas pr Ukrainu ievilksies, lai sagrābtu pēc iespējas lielāku teritoriju, iepriekš ziņoja laikraksta The Moscow Times avoti. Saskaņā ar vienu no tiem, Kremlim tuvu stāvošu amatpersonu, Putins cenšas par katru cenu iegūt kontroli pār anektētajiem reģioniem, jo viņš nevar tos zaudēt pēc tam, kad to statuss ir nostiprināts konstitūcijā.