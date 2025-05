Izsniegtas pirmās obligātās OCTA polises elektroskrejriteņiem

Lai pasargātu sabiedrību no zaudējumiem, ko var radīt ceļu satiksmes negadījumi ar elektroskrejriteņiem, Latvijas likumdevējs veica grozījumus normatīvajos aktos - no 2024. gada ieviesta prasība par obligātu elektroskrejriteņu reģistrāciju CSDD, bet no šī gada 1. jūlija noteikta arī obligāta OCTA iegāde.