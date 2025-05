Policija aicina parūpēties par traktortehnikas drošību. Notikušas jau vairākas zādzības

No 2025. gada 1. janvāra līdz 22. maijam Valsts policija saņēmusi informāciju par divu traktoru un septiņu traktoru-zāles pļāvēju zādzībām no privātīpašumiem. Savukārt no kāda uzņēmuma teritorijas nozagts ekskavators. Vēl biežāk izdarītas zādzības no traktortehnikas. Šogad reģistrēti 18 dīzeļdegvielas zādzību gadījumi, no tiem 13 gadījumos dīzeļdegviela nozagta no privātīpašuma. Papildus tam vairākos gadījumos no traktortehnikas nozagtas dažādas sastāvdaļas – akumulatori, piekabes, arkli, ecēšas, traktora starteris, ģenerators u.c.