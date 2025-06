"Ignitis ON" paplašina uzlādes tīklu visā Latvijā

Elektroauto uzlādes infrastruktūra Latvijā piedzīvo ievērojamu izaugsmi, un uzņēmums "Ignitis ON" ir viens no līderiem šajā nozarē. Kā norāda Arturs Svekris, "Ignitis ON" tīkla attīstības vadītājs Latvijā, pēdējā gada laikā uzņēmums atklājis vairāk nekā 110 jaunu uzlādes punktu, lielākoties nodrošinot ātro un lieljaudas uzlādi. Šobrīd tīkls jau pārsniedz 150 uzlādes punktus, un katru mēnesi tiek atklātas jaunas stacijas visā valstī.