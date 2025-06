Tiešraide Pirmās stundas aizritējušas bez aizķeršanās – aktuālais pašvaldību vēlēšanās

Ceļu stāvoklis, skolēnu pusdienas, komunālie pakalpojumi, sporta laukumi, dažādi kultūras pasākumi – ar to visu ikdienā saskaras katrs no mums. Un par to nav atbildīgi Saeimas deputāti, ministri vai prezidents, bet gan vietējā vara. Un to jūs varat ievēlēt jau šodien, 7. jūnijā, kad visā Latvijā notiek pašvaldību vēlēšanas. Seko līdzi vēlēšanu norisēm kopā ar TVNET!