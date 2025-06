Tramps "nepieciešamības gadījumā" piemēros papildu sankcijas pret Krieviju

"Ja es uzskatīšu, ka Krievija neslēgs vienošanos vai nepārtrauks asinsizliešanu, es to izmantošu, ja būs nepieciešams," viņš sacīja žurnālistiem lidmašīnā "Air Force One".

"Es neesmu ar viņiem par to runājis. Viņiem ir likumprojekts, bet lēmums būs atkarīgs no manis, tā ir mana izvēle. Viņi to izdarīja šādā veidā, un tas ietaupītu daudz laika, ja tas būtu noticis. Tāpēc es ar to esmu apmierināts. Es vēl neesmu nolēmis to izmantot. Tas ir ļoti spēcīgs likumprojekts," viņš piebilda.