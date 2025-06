Bauskas novadā domē netiek ievēlēts esošais mērs

Jaunā konservatīvā partija (JKP) šajās pašvaldību vēlēšanās Bauskas pašvaldībā ieguvusi 12,12% balsu, Apvienotais saraksts (AS) - 9,25%, bet Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) - 7,73% balsu.

NA ieguvusi septiņu deputātu mandātus, kas ir ievērojami mazāk nekā 11, kas politiskajam spēkam bija līdzšinējā sasaukumā. JV un LA ieguvusi katra pa trīs deputātu mandātiem, JKP, AS un ZZS - katra saņēmusi pa diviem.

Domē varētu strādāt NA pārstāvji Aivars Mačeks, Voldemārs Čačs, Arnolds Jātnieks, Raitis Ābelnieks, Solveiga Lineja, Mārtiņš Mediņš un Sandra Ķisele, Linda Abu Meri, Agris Mustermanis un Jānis Rumba no JV un Laine Baha, Bruno Bahs un Ināra Pētersone no LA.

AS domē varētu pārstāvēt Guntis Kalniņš un Jānis Kovals, no ZZS ievēlēti Mārtiņš Cimermanis un Māris Leitlants. Tāpat par deputātiem jaunajā domes sasaukumā var kļūt Inita Nagņibeda un Līga Rimševica no JKP.