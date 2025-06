Intervija Jesika Aro: Krievijas specdienesti pret ASV veiksmīgi izmanto "skaldi un valdi" taktiku

– Krievijas rokās ir liela ietekme, it īpaši virtuālajā vidē. Tai bija liela ietekme pat vēl pirms 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanām, kad tika darīts viss, lai palīdzētu Trampam uzvarēt. Par to tika savākts liels daudzums izlūkdatu, tai skaitā no ASV Senāta izlūkošanas komitejas puses, un to apstiprināja arī pētnieku veiktie zinātniskie pētījumi. Ir krievu interneta troļļi, un ir Krievijas militārie izlūkdienesti, kas aiz tiem stāv un kas tos ir radījuši.