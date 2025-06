Rosina ieviest vienotu taksometru reģistru Latvijā

Bezerra-Kjerulfa papildina, ka norēķināties par braucienu skaidrā naudā ir iespējams tikai, izmantojot taksometrus jeb tā saucamos "dzeltenos numurus" vai arī "Taxi" brauciena kategoriju lietotnē. Pētījuma par digitālo taksometru pakalpojumu platformu ietekmi uz ēnu ekonomiku Latvijā dati liecina, ka taksometru nozarē tiek izmantoti dažādi risinājumi, lai izvairītos no nodokļu nomaksas vai samazinātu to apmēru.

"Nozarē skaidras naudas darījumi veido 16% no kopējā braucienu skaita, savukārt no visiem taksometru veiktajiem braucieniem tā ir gandrīz puse. Tik augsts skaidras naudas maksājumu īpatsvars palielina risku, ka var notikt izvairīšanās no nodokļiem, jo naudas līdzekļu aprite nav pārredzama," piebilst Bezerra-Kjerulfa.