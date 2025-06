Sarunu festivāls LAMPA: bez vecuma ierobežojuma

Sargā sevi pats un…

LAMPĀ daudz un plaši būs pārstāvēta drošības un aizsardzības tēma, par kuru visvairāk savās diskusijās runās Drošā telts. Tomēr par drošību runāsim ne tikai militāri vai tehniski, piemēram, sarunā “Klikšķis, kas var maksāt dārgi: atmasko digitālos krāpniekus!” uzmanība tiks vērsta uz digitālo vidi – uz to, cik viegli ar vienu nepareizu klikšķi var zaudēt naudu, informāciju un reizēm arī pašcieņu. Īpaši svarīga šī saruna būs tiem, kuri digitālajā pasaulē ienākuši salīdzinoši nesen, jo tā nav lekcija par to, kā lietot datoru, bet gan par to, kā laicīgi pamanīt, kad kāds mēģina izmantot uzticēšanos vai nezināšanu. Tiks runāts arī par praktiskiem rīkiem un soļiem, kas palīdz izvairīties no krāpniekiem un ļauj justies drošāk gan pie datora, gan viedtālruņa.