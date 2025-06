KNAB atklāj, kuras partijas priekšvēlēšanu aģitācijai tērējušas visvairāk

Politiskās organizācijas, kas kandidēja visā Latvijas teritorijā, limitētajiem mērķiem drīkstēja izlietot ne vairāk kā 869 640 eiro. Savukārt politiskajām organizācijām, kas kandidēja tikai kādā no pašvaldībām, maksimālā pieļaujamā izdevumu summa bija atkarīga no balsstiesīgo personu skaita attiecīgajā pašvaldībā un variēja no 4020 eiro līdz 259 864 eiro.