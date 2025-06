Rīgā atjauno asfaltu 17 ielām

Drīzumā darbus varētu pabeigt Pērnavas ielas posmā no Augusta Deglava ielas līdz Brīvības ielai, kur paveikti aptuveni 80% no kopējā darbu apjoma, un Friča Brīvzemnieka ielas satiksmes pārvadā, kur paveikti aptuveni 70% no kopējā darbu apjoma.

Darbi notiek Augusta Dombrovska ielas posmā no Baltāsbaznīcas ielas līdz Mērnieku ielai un Mērnieku ielā, Cesvaines ielā, Firsa Sadovņikova ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Katoļu ielai, Sliežu ielas posmā no Sliežu ielas Nr. 35 līdz Gaujienas ielai, Ulbrokas ielas posmā no Augusta Deglava ielas līdz Brāļu Kaudzīšu ielai, Piedrujas ielas posmā no Vietalvas ielas līdz Pildas ielai, Pildas ielas posmā no Piedrujas ielas līdz Nīcgales ielai, Vietalvas un Sesku ielas posmā no Piedrujas ielas līdz Dārzciema ielai.