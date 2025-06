Prakstiski padomi LAMPAS apmeklētājiem

Kā orientēties un plānot savu laiku?

Kā nokļūt un kur atstāt auto?

20. un 21. jūnijā Cēsis kļūs par īpaši pieprasītu galamērķi, tāpēc ieteicams jau laikus plānot nokļūšanu un pārvietošanos pilsētā. Tiem, kas ceļo ar sabiedrisko transportu, gan starppilsētu autobusi, gan vilcieni būs labs risinājums, taču biļetes ieteicams iegādāties savlaicīgi. Ērtākai nokļūšanai no un uz Rīgu AS “Pasažieru vilciens” festivāla laikā nodrošinās papildreisus: 20. jūnijā plkst. 23.35 no Cēsīm uz Rīgu, bet 21. jūnijā – plkst. 8.16 no Rīgas uz Cēsīm un plkst. 23.55 atpakaļ uz galvaspilsētu.