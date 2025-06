LM aprēķinājusi, ka piemaksu par stāžu jeb bāzes pensijas ieviešanai senioriem virs 85 gadiem nākamā gada budžetā nepieciešami 12,8 miljoni eiro. Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS) norādīja, ka šis būs viens no prioritārajiem 2026.gada pasākumiem, ko LM iesniegs Finanšu ministrijai līdz 30.jūnijam. Ministrs pauda pārliecību, ka valsts budžetā šim mērķim ir iespējams atrast 12,8 miljonus eiro, lai uzlabotu to senioru dzīves līmeni, kuru pensija patlaban ir viszemākā.

Tika piedāvāts arī otrs variants, proti, piemaksas par stāžu senioriem no 80 gadu vecuma, kam no valsts budžeta vajadzētu 30,5 miljonus eiro, taču ir maz cerību, ka šādu naudas summu varētu rast nākamā gada valsts budžetā, secināja amatpersonas. Šī iemesla dēļ no otrā varianta atteicās.