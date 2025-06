FOTO Ādažos notiek pašbraucoša transporta demonstrācijas braucieni

"EDI projektā piedalījās ar saviem pašbraucošo automobiļu demonstratoriem, kuri institūtā tiek izstrādāti un pilnveidoti jau vairākus gadus. Projektā šo automobiļu funkcionalitāte tika paplašināta, lai nodrošinātu darbību specifiskos scenārijos. Saistītie izaicinājumi ir nozīmīgi drošības un efektivitātes aspektā, bet sastopami retāk ikdienas situācijās, līdz ar to tie vēl nav pilnvērtīgi atrisināti vadošo nozares uzņēmumu autonomajos transportlīdzekļos," stāsta EDI Direktora vietnieks attīstības jautājumos Kaspars Ozols.

"LMT mērķtiecīgi investē 5G tīkla attīstībā visā Latvijā, kā viens no piemēriem 2025. gada tika veiksmīgi pabeigts Eiropas līdzfinansēts projekts 5G-NETC, kura ietvaros tika pabeigta pilna mēroga 5G pārklājuma izvēršana Via Baltica posmā no Lietuvas līdz Igaunijas robežām," tā Runčis.