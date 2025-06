Varasiestādes Murmanskā apstiprināja, ka pilsētā, kas atrodas aptuveni 150 kilometrus no robežas, tiek būvēta jauna kara pilsētiņa un tiek atjaunoti vecie dzīvojamie bloki.

"Yle" ziņo, ka, spriežot pēc satelīta attēliem, veiktas izmaiņas arī citās Krievijas armijas bāzēs netālu no robežas.

Arī Zviedrijas sabiedriskā raidorganizācija SVT nesen, balstoties uz satelīta attēliem, ziņoja, ka Krievija paplašina militāro klātbūtni pie Somijas robežas. SVT secināja, ka Krievijas armija ierīkojusi trīs kara tehnikas novietnes Petrozavodskā, aptuveni 175 kilometrus no robežas. Katrā no tām iespējams novietot līdz 50 bruņutehnikas vienībām.

Atsaucoties uz NATO avotiem, arī laikraksts "The New York Times" nesen norādīja, ka pašreizējo Krievijas militāro aktivitāti nevar salīdzināt ar to, kas notika pirms iebrukuma Ukrainā.