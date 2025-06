Stājas spēkā tiesas nolēmums, kas par prettiesisku atzīst "airBaltic" rīcību pret pilotu

LAA jau iepriekš vairākkārt vērsusies pie "airBaltic" padomes, brīdinot, ka uzņēmuma vadība apzināti ignorē Darba likuma normas. Kā norāda LAA, tagad arī tiesa apstiprina, ka uzņēmumā veidojusies darba vide, kurā darbinieki tiek sodīti pat par drošības jautājumu aktualizēšanu, kas ir ne tikai ētiski nepieņemami, bet arī riskanti no aviācijas drošības viedokļa. Arodbiedrība uzskata, ka šāda vadības rīcība nav pārpratums, bet gan apzināta stratēģija, lai izvairītos no likumā noteikto garantiju piemērošanas.

Pēc IPO "Lufthansa Group" līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka "Lufthansa Group" pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no "airBaltic" kapitāla. Tāpat Latvijas valdība 2024.gada 30.augustā vienojās, ka valstij pēc "airBaltic" IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija.