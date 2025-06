Iepriekš saskaņā Axios vēstīto, Tramps apšaubījis, ka ar 13,6 tonnas smago GBU-57 lieljaudas pretbunkuru bumbu varētu garantēti iznīcināt Irānas pazemes rūpnīcu, kas atrodas 90 metru dziļumā. Tikmēr ASV Aizsardzības draudu mazināšanas aģentūra (DTRA), kas ir daļa no ASV Aizsardzības ministrijas, aprēķināja, ka Fordovas kodoliekārtas iznīcināšanai vispirms ar parastajām bumbām būtu jāpadara mīkstāka zeme un pēc tam jānomet taktiskā kodolbumba, lai iznīcinātu rūpnīcu.

Saskaņā ar laikraksta Wall Street Journal informāciju Tramps 17. jūnijā apstiprināja plānu par militāru triecienu Irānai, bet vēl nav devis rīkojumu to īstenot, jo cer, ka Teherāna brīvprātīgi atteiksies no savas kodolprogrammas. Dienu iepriekš, 19. jūnijā, Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita paziņoja, ka Tramps divu nedēļu laikā pieņems lēmumu par to, vai ASV uzbruks Irānai vai nē. Pirms tam Baltā nama vadītājs pieprasīja Teherānai “beznosacījumu padošanos”. Pēc viņa teiktā, pašlaik tiek īstenota pilnīga kontrole pār islāma republikas gaisa telpu, un Vašingtona zina, kur “slēpjas” Irānas augstākais līderis ajatolla Ali Hamenei. Tramps viņu nosauca par “vieglu mērķi”, taču apliecināja, ka ASV pagaidām neplāno viņu likvidēt.