Pa Ģertrūdes ielu izkaisītas vairākas apskrāpētas automašīnas. No tām vissmagāk sabojātā palikusi uz brauktuves. Ceļa malā novietots apvidus auto, savukārt otrā pusē noparkojušies BMW un "Peugeot".

Kā stāsta "Range Rover" šoferis, pamatīgo jucekli uz ceļa izraisījusi melnās "Toyota" vadītāja, kas no kāda pagalma Ģertrūdes ielā brauca ārā, lai dotos uz Avotu ielas pusi: "Grieza pāri visām joslām un man izlīda burtiski purnā. Es braucu no Aleksandra Čaka ielas puses. Viņa grieza pāri ielai no tā pagalma pāri abām joslām un neredzēja, ka es braucu, un izskrēja priekšā."