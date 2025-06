Lielbritānijas parlaments nobalso par asistētās pašnāvības legalizāciju

Asistētās pašnāvības legalizēšanas atbalstītājs nāvējoši slimiem cilvēkiem, ģērbies krekliņā un cepurē ar uzrakstu "Kampaņa par cieņpilnu nāvi" (Campaign for Dignity In Dying), sēž blakus uz zemes noliktam plakātam dienā, kad Lielbritānijas likumdevēji gatavojas balsot par likumprojektu, Londonā, Lielbritānijā, 2025. gada 20. jūnijā.

Foto: REUTERS/Isabel Infantes