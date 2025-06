Kāpēc tieši tūkstoš eiro? To biedrība min kā pašas aprēķinātu izdevumu kopsummu par viena auto remontu un aizvešanu uz Ukrainu. Taču nekas neliecina, ka šis skaitlis ir pamatots. Piemēram, “tviterkonvojam”, kas uz Ukrainu vedis simtiem mašīnu, izdevumi par vienu ir ap četriem simtiem eiro. Taču tas nekad nav prasījis naudu no ukraiņiem, turklāt nodotās mašīnas bijušas pilnām bākām. To apliecina arī Jaroslavs. Tiesa, sākot no šī gada arī “tviterkonvojs” vairs nevar atļauties uz Ukrainu aizgādāto mašīnu atstāt ar pilnu bāku, norāda biedrības “Agendum” pārstāve Laura Pliča-Stankeviča.