Pasākumu ceļvedis visai Latvijai Kur svinēt Jāņus?

Liepājas pludmalē plkst.21.30 notiks saules rituāls. Beļģu mūziķe Romina Liška apvienos saules godināšanas tradīcijas dažādās kultūrās, un ar domubiedriem no Īrijas, Latvijas un Lietuvas kopīgā radošajā rezidencē radīs starpdisciplināru mākslas performanci, kas norisināsies saulrietā Liepājas pludmalē. Performancē piedalīsies mūziķi Liška no Beļģijas, Rošīna Elsaftija no Īrijas, Laima Jansone no Latvijas un horeogrāfu apvienība "IevaKrish" no Lietuvas un Latvijas.