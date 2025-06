Vecpiebalgas autoceļam atjaunos segumu

Autoceļa P30 posms no dzelzceļa pārvada līdz Brežģu kalnam (24,60–38,00 km), kā arī pārvads pār dzelzceļu pārbūvēts un tilts pār Gauju uzbūvēts no jauna 2015./2016. gadā, savukārt P30 no Brežģu kalna līdz Vecpiebalgai (38,00–49,00 km) – 2016./2017. gadā. Darbi veikti, izmantojot Eiropas Savienības 2014.–2020. gada plānošanas perioda Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu valsts reģionālo autoceļu pārbūvei.