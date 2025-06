Daugavpilī aiztur vīrieti par mašīnas zādzību. Atklāj viņa saistību ar citiem noziegumiem

Aizvadītajā nedēļā, 17. jūnijā, Valsts policija saņēma informāciju, ka Daugavpilī ir nozagta citai personai piederoša automašīna "Audi A4". Netālu no notikuma vietas likumsargiem izdevās atrast nozagto automašīnu un to apturēt. Likumsargi noskaidroja, ka automašīnas zādzību pastrādāja 1993. gadā dzimis vīrietis, sabojājot transportlīdzekļa iedarbināšanas mehānismu.

Noskaidrots, ka vīrietis laika posmā no šā gada 24. maija līdz 11. jūnijam Daugavpilī veicis trīs zādzības no garāžām dažādās adresēs, uzlaužot vārtus, kā arī citā gadījumā – garāžas jumtu. No vienas garāžas vīrietim izdevās nozagt motociklu "Suzuki GSX", kopējais zaudējums 1940 eiro, bet no citas garāžas nozaga dažādus instrumentus. Tāpat zināms, ka no citām telpām nozaga zvejas piederumus, motorzāģi, kā arī instrumentus.