Trīs rezidējošie Latvijas pilsoņi izceļojuši no Irānas

Ministrijā arī atzīmē, ka kopš 23. jūnija Izraēlas gaisa telpa ir atvērta lidojumiem. Lai koordinētu ārvalstnieku izceļošanu no Izraēlas, Izraēlas Tūrisma ministrija piedāvā ārvalstniekiem reģistrēties tīmekļvietnē "govforms.gov.il".

Ja tiks organizēti evakuācijas reisi no Izraēlas brīdī, kad drošības situācija to atļaus, Izraēlas iestādes par to informēs ceļotājus, atzīmē Latvijas ĀM.