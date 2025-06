Dabas muzejs "Ebay" iegādājies 1863. gadā Latvijā nokrituša meteorīta fragmentu

Pēc Bērziņa stāstītā TV3, Biržu meteorīta liktenis bijis līdzīgs kā pārējiem trīs Latvijā nokritušajiem zināmajiem meteorītiem - to izveda ārpus Latvijas, tas tika sazāģēts un nonāca dažādu ārvalstu muzeju, pētnieku un privātkolekcionāru rokās.

Kā informēja Šķiņķe, jaunais ieguvums ir vērtīgs papildinājums LNDM meteorītu kolekcijai, kurā līdz šim glabājās deviņi paraugi no Argentīnas, ASV, Polijas un Krievijas. Daži no tiem apskatāmi muzeja ekspozīcijā "Dinamiskā ģeoloģija un ieži".

Meteorīti ir Saules sistēmas mazie ķermeņi, kas no starpplanētu telpas nokrīt uz Zemes vai cita debess ķermeņa. Uzskata, ka meteorīti ir asteroīdu šķembas.

To izmēri ir dažādi - no dažiem milimetriem līdz vairākiem metriem, bet masa - no dažiem gramiem līdz pat desmitiem tonnu. Pēc ķīmiskā sastāva izšķir akmens, dzelzs un dzelzs-akmens meteorītus, tomēr lielākā daļa ir akmens meteorīti.