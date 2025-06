Augstākā tiesa (AT) atkārtotai skatīšanai Latgales apgabaltiesā nodevusi krimināllietu, kurā Latvijā pazīstams izgudrotājs Raimonds Skuruls notiesāts par to, ka viņš bija atklājis drošības "caurumu" Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmā, informējis par to un aicinājis par ieguldījumu sistēmas pārbaudē samaksāt 1000 eiro, taču tas novērtēts kā izspiešana.