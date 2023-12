Ritvars Suharevs. Ļoti spēcīgs vīrs Eiropā

Latvijā allaž bijuši un ir stipri vīri. Viens no viņiem ir svarcēlājs Ritvars Suharevs, kuram 2023. gads bijis viens no veiksmīgākajiem viņa sportista karjerā. Latvijas rekordists turpina progresēt un no viņa vēl var sagaidīt lielas lietas, jo Suharevam ir milzīgs potenciāls.