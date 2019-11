Cilvēki ar aizvērtām acīm un izstieptām rokām līgojas no vienas puses uz otru. Sieviete ar mikrofonu rokmūzikas kompozīcijas «Halleluja» pavadībā runā dažādās balsīs, bet pēc tam sāk čukstēt man nesaprotamā valodā. Zāles centrā ir plastmasas trauks, kurā sanākušie rindas kārtībā kā nohipnotizēti met aizlīmētas aploksnes, kurās pirms tam iztukšojuši sava maka saturu. Eksorcisms, pēc kura daži raustās konvulsijās un tver pēc elpas, kamēr citi raud, nometušies uz grīdas. Tās nav ainas no šausmu filmas, bet gan notikumi, kas risinās kādas totalitāras Rīgas sektas sanākšanā, raksta portāls rusTVNET.

«Ja visā valstī būs krīze, tad visi tavi bērni piedzīvos uzplaukumu, ausīs gaisma. Dievs, lai lai kaut visā pasaulē ir krīze, bet taviem bērniem viss būs vislabākajā līmenī. Un šodien tu pierādi, tu to pierādi caur savu baznīcu, caur visiem kalpotājiem, ko mēs redzam, to pierādi to, Kungs, ka, lai cik viņi būtu pazaudējuši, daudzi no viņiem ir ziedojušies, atdevuši visu savu laiku, atdevuši visu savu naudu, neēduši, nedzēruši, viņi uz altāra lika visu, un neviens no viņiem necieta,» saka mācītāja Svetlana no Ukrainas. Viņai esot bijusi atklāsme, ka «vajag kalpot Latvijā».